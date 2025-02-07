64-летний житель Башкирии избил свою мать тростью

В Башкирии 64-летний мужчина был осуждён за нападение на свою пожилую мать. Обвиняемый ранее не имел судимостей. Ему вменялось умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угрозы убийством.

Согласно данным от Объединенной пресс-службы судов республики, инцидент произошел 24 сентября прошлого года. В нетрезвом состоянии мужчина вступил в конфликт с 84-летней матерью. Он замахнулся на неё деревянной тростью и начал угрожать. В тот же день сын нанес ей несколько ударов тростью, которая использовалась как оружие.