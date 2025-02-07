В Башкирии погиб пострадавший в аварии с двумя пьяными водителями

31-летний водитель «Форд» в прошлом году привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 150 раз. 22-летний водитель «Хёндай» в 2022 году был лишён водительских прав за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.