В Стерлитамаке произошел пожар на складе со стройматериалами

В Стерлитамаке произошел пожар, который уничтожил склад строительных материалов. Сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание на улице Салтыкова-Щедрина, где на момент происшествия находились 9 баллонов с пропаном и 3 с кислородом.

Огнеборцы прибыли на вызов за 4 минуты и сразу приступили к тушению. Узнав о наличии газовых баллонов, они эвакуировали 12 из них в безопасное место. В результате инцидента никто не пострадал. Пожар был локализован на площади 480 кв.м., сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Причины случившегося будут выяснять специалисты МЧС. Предполагается, что огонь мог вспыхнуть из-за неисправности электрического оборудования.

Прокуратура региона взяла на контроль установление всех обстоятельств инцидента. Также мониторит ход доследственной проверки, организованной по данному случаю, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.