В Уфе прошла стратегическая сессия «Курултай 3.0»

В Уфе презентовали основные события, которые пройдут в регионе в честь Года защитников Отечества, объявленного Всемирным курултаем башкир. Также в ГКЗ «Башкортостан» прошла стратегическая сессия «Курултай 3.0». Там делегаты обсудили планы на ближайшую пятилетку.
Напомним, на VI съезде организации обновили состав президиума и исполкома. В Год защитников Отечества предполагается увековечить имена доблестных воинов республики, воспитывать патриотизм у подрастающего поколения. Не забывать о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции.