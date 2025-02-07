В Уфе прошла стратегическая сессия «Курултай 3.0»

В Уфе презентовали основные события, которые пройдут в регионе в честь Года защитников Отечества, объявленного Всемирным курултаем башкир. Также в ГКЗ «Башкортостан» прошла стратегическая сессия «Курултай 3.0». Там делегаты обсудили планы на ближайшую пятилетку.