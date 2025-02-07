В Башкирии прошёл концерт «Прикоснись сердцем к подвигу»

«Прикоснись сердцем к подвигу». Такое название получила патриотическая музыкальная программа, которая состоялась в Стерлитамакской филармонии. Концерт посвятили Году защитника Отечества в России и Году поддержки участников СВО и членов их семей в Башкортостане.

Зрители услышали песни военного времени и современные композиции, увидели хореографические номера. Музыкальную программу посетили бойцы из Башкортостана и их семьи, а также ветераны и волонтеры. Также все желающие приняли участие в мастер-классе по плетению маскировочных сетей.