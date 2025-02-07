В Уфе проходит форум студентов, посвящённый духовой музыке

В Уфе проходит региональный форум студентов «Музыкальные традиции и будущее духовой музыки». Фестиваль собрал более 200 учащихся, порядка 100 педагогов и оркестрантов-профессионалов. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и творческого роста молодых музыкантов, оно нацелено на сохранение и развитие традиций духового исполнительства в республике.