В Уфе проходит форум студентов, посвящённый духовой музыке

В Уфе проходит региональный форум студентов «Музыкальные традиции и будущее духовой музыки». Фестиваль собрал более 200 учащихся, порядка 100 педагогов и оркестрантов-профессионалов. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и творческого роста молодых музыкантов, оно нацелено на сохранение и развитие традиций духового исполнительства в республике.
Для участников подготовили лекции, мастер-классы, методические доклады, консультации, открытые репетиции и концерты. В качестве экспертов и спикеров выступят ведущие деятели духового искусства России и Башкортостана. Мероприятие пройдёт до 8 февраля в Уфимском училище искусств при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.