Александр Лукашенко: «Башкортостан для нас очень важный регион России»

Радий Хабиров встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом Глава Башкортостана сообщил в социальных сетях. Президент Беларуси отметил, что товарооборот с Башкортостаном планируют наращивать. В числе совместных проектов – производство тракторов, троллейбусов, трамваев и другой техники.

Александр Лукашенко также высоко оценил потенциал сотрудничества в сфере продовольствия и лёгкой промышленности. Кроме того, на встрече обсудили вопросы создания совместного инвестиционного кластера, развития производства беспилотных летательных аппаратов и расширения туристического обмена.

Башкортостан для нас очень важный регион России, с которым мы хотели бы сотрудничать. Во-первых, он очень развитый, продвинутый. А во-вторых, это центр европейской территории России и, работая у вас, можно считать, мы будем работать и в соседних регионах. Если мы договоримся по каким-то вопросам, не сомневайтесь, мы обязательно выполним свои обязательства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь
Акции БСТ
Пенальти