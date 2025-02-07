Александр Лукашенко: «Башкортостан для нас очень важный регион России»

Радий Хабиров встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом Глава Башкортостана сообщил в социальных сетях. Президент Беларуси отметил, что товарооборот с Башкортостаном планируют наращивать. В числе совместных проектов – производство тракторов, троллейбусов, трамваев и другой техники.
Александр Лукашенко также высоко оценил потенциал сотрудничества в сфере продовольствия и лёгкой промышленности. Кроме того, на встрече обсудили вопросы создания совместного инвестиционного кластера, развития производства беспилотных летательных аппаратов и расширения туристического обмена.