Александр Лукашенко: «Башкортостан для нас очень важный регион России»

Башкортостан для нас очень важный регион России, с которым мы хотели бы сотрудничать. Во-первых, он очень развитый, продвинутый. А во-вторых, это центр европейской территории России и, работая у вас, можно считать, мы будем работать и в соседних регионах. Если мы договоримся по каким-то вопросам, не сомневайтесь, мы обязательно выполним свои обязательства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь