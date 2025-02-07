Депутаты Госсобрания Башкирии почтили память Муртазы Рахимова

От деревенского мальчишки – до директора градообразующего предприятия, а потом и руководителя региона. Про таких, как он, говорят: человек из народа. Муртаза Рахимов руководил республикой с 1993 по 2010 годы. Он управлял Башкортостаном в один из самых сложных, драматических периодов в истории страны.