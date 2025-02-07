Депутаты Госсобрания Башкирии почтили память Муртазы Рахимова

Первому президенту Башкортостана сегодня исполнился бы 91 год. Депутаты Государственного собрания республики почтили память Муртазы Рахимова. Во главе со спикером башкирского парламента они возложили цветы к памятнику бывшему руководителю региона.
Память о Муртазе Рахимове увековечили по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова. Монументальное сооружение было открыто ровно год назад, в день рождения первого президента. Скульптуру установили напротив здания Курултая республики.
От деревенского мальчишки – до директора градообразующего предприятия, а потом и руководителя региона. Про таких, как он, говорят: человек из народа. Муртаза Рахимов руководил республикой с 1993 по 2010 годы. Он управлял Башкортостаном в один из самых сложных, драматических периодов в истории страны.