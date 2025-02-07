В Башкирии стартовала первая Всероссийская спартакиада спорта глухих

Более 800 участников из 32 регионов страны. В Башкортостане стартовала первая Всероссийская спартакиада спорта глухих. Башкортостан на состязаниях будет представлять команда из 30 человек. Наши спортсмены поборются в керлинге, шахматах, горных лыжах и лыжных гонках.

Всего же спартакиада будет проходить по семи видам спорта. Уфа для этого была выбрана неслучайно, отметил сегодня в интервью нашему телеканалу президент Общероссийской спортивной федерации спорта глухих. По словам Дмитрия Реброва, в Башкортостане имеются все условия для организации подобных состязаний.