В Уфе стартовали соревнования по футзалу в рамках зимней спартакиады «Мы вместе. Спорт»

Соревнования по некоторым видам спорта в рамках первой Всероссийской спартакиады спорта глухих уже стартовали. Так, в спортивном зале Башкирского аграрного университета начался турнир по футзалу. Участие в нем принимают семь лучших мужских и четыре женские команды страны.

Действующими чемпионами этих соревнований является команда Воронежской области. В одной из первых игр турнира их основные конкуренты – коллектив Новосибирской области – переиграли команду Санкт-Петербурга.

Играют все по круговой системе, по 20 минут чистого времени. Это для нас редкость. В чемпионатах только полуфиналы и финалы. Игорь Панфилов, главный судья соревнований

Башкирских команд в турнире нет, но за женскую сборную Ульяновской области выступают три девушки из нашей республики. Игры турнира проходят по стандартным правилам футзала за одним исключением: судьи, которые работают на матчах, должны использовать флажок, чтобы дублировать им сигналы, которые подаются свистком.