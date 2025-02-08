В Башкирии школьница сломала зуб о фрикадельку

В Стерлитамаке в одной из школ девочка сломала зуб. Школьнице попался болт во фрикадельке.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, инородный предмет попал в мясо в производственном цехе изготовителя школьного питания. Сразу после произошедшего школьница обратилась к стоматологу. У девочки диагностировали поверхностную рану слизистой оболочки полости рта длиной около 2,5 см.