В Башкирии пожарные добрались к горящему дому на снегоходе

В Благовещенском районе пожарным пришлось прибегнуть к помощи снегоходов, чтобы потушить горящий дом. Об этом рассказали в МЧС.

В деревне Кургаштамак огнём охватило жилой дом. Но добраться до горящего строения было непросто – последние 6 км до населенного пункта не имели подъездных путей. Даже автоцистерна не смогла добраться к очагу возгорания.

Из села Павловка прибыли сотрудники Госкомитета по ЧС на снегоходах – они помогли пожарным добраться до деревни. Воду спасатели взяли из реки Уса с помощью мотопомпы.

74-летний хозяин горящего дома получил травмы головы и ног. Его также на снегоходе доставили к врачам.