В Башкирии по резкому запаху нашли труп женщины

О случившемся сельчанка рассказала 22 января. Она сообщила правоохранителям, что обнаружила тело 24-летней девушки, которая жила по соседству. Последним, с кем общалась убитая, оказался 24-летний житель Чекмагушевского района. Его нашли и задержали.

Выяснилось, что парень поругался с возлюбленной. Девушка ревновала его к погибшей. Тогда парень поехал к знакомой и попросил позвонить своей девушке и объяснить природу их взаимоотношений. Подруга отказалась. Тогда молодой человек схватил нож и несколько раз ударил несчастную. Он выбросил орудие убийства в мусорный бак и скрылся. Всё это время парень жил свою обычную жизнь. Сейчас он помещён под стражу.