В честь праздника в Уфе открылась выставка, посвященная ученым республики. Фотографии выдающихся деятелей появились в Межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ, а также на баннерах и экранах города. А для будущих ученых организовали научно-популярный тур «Пифагор. IT-Ufa», во время которого школьники ближе познакомятся с информационными технологиями.

А Институт истории, языка и литературы Уфимского федерального научно-исследовательского центра представил научные издания, вышедшие в свет за последние два года. Всего за пару лет было выпущено 47 монографий. В их презентации приняли участие не только представители вузов России, но и ученые из Кыргызстана и Казахстана. Также Институт представил новые научные журналы, издаваемые центром.