В Башкирии прошёл концерт, посвящённый юбилею Рината Хайри

В Илишевском районе отметили юбилей писателя, прозаика и журналиста Рината Хайретдинова, известного как Ринат Хайри. В этом году ему исполнилось бы 75. Организатором выступила районная библиотека. Вспомнить мастера пера собрались родные, коллеги-литераторы, друзья. Также подвели итоги творческих конкурсов, посвященных Ринату Хайри.

Строки стихотворений Рината Хайри знают не только взрослые, но и малыши. На сцене — призеры конкурса, посвященного творчеству поэта. Участниками в разных номинациях были не только чтецы. В Илишевском районе сейчас подрастает целая плеяда молодых поэтов.

Поэт Ринат Хайретдинов известен больше как Ринат Хайри. В этом году ему исполнилось бы 75. Писать стихи он начал еще в школе. В студенческие годы познакомился с будущими народными поэтами республики Ангамом Атнабаевым и Маратом Каримовым.

С ними он выезжал по районам и представлял свои стихи, которые нашли отклик у людей. Постепенно начала приходить известность. Строки публиковались во многих республиканских изданиях. Его герой зачастую пребывает в смятении и при этом по-новому смотрит на вполне обыденные вещи.

К слову, долгие годы он работал в районной газете «Маяк». И написал не один десяток острых и социально важных материалов. В своих статьях отдавал дань уважения простому сельскому труду и людям, живущим в деревнях.

Рината Хайри знают еще и как детского писателя. Несколько его книг открывают маленьким читателям большой мир и рассказывают о его тайнах и загадках. Поэт основал литературное объединение «Ляйсан». Это имя он выбрал для своей дочери.