В Уфе во Дворце борьбы состоялось открытие Всероссийской спартакиады «Мы вместе. Спорт»

Сегодня в уфимском Дворце борьбы состоялась торжественная церемония открытия первой зимней Всероссийской спартакиады «Мы вместе. Спорт». На 11 дней Башкортостан стал местом притяжения сильнейших атлетов страны с нарушением слуха. За это время здесь разыграют 38 комплектов медалей в 7 видах спорта.

Бороться за награды будут более 800 участников из 32 регионов страны. Организаторы подготовили театрализованные и танцевальные номера. Позже состоялся парад флагов регионов-участников турнира. А также представление официального символа состязаний — флага Зимней спартакиады спорта глухих «Мы вместе. Спорт».