В Башкирии прошла гонка «Лыжня России»

На этой неделе по всей стране проходит массовая гонка «Лыжня России», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наша республика традиционно поддерживает акцию. На футбольном поле села Шаран более сотни человек от 9 до 78 лет встали на лыжи и соревновались на дистанциях от 500 метров до 1,5 километра. Приняли участие также представители местной администрации.
Состязания прошли в девяти категориях, среди участников были и люди с ограниченными возможностями здоровья. Праздник спорта сопровождался играми и чаепитием. По результатам гонки призёров наградили медалями, дипломами и сувенирной продукцией с эмблемой мероприятия.
Соревнования прошли и в столице республики. 700 жителей Ленинского района Уфы собрались на стадионе «Водник». Программа включала дистанции от 500 метров до 3 километров. По завершении гонок всех желающих угостили чаем и солдатской кашей. А вот для жителей Кировского района подготовили парк «Солнечный».
Под зажигательные песни прошли девять лыжных гонок. Около тысячи человек, в числе которых профессионалы, действующие спортсмены, ветераны и любители, соревновались на скорость. Кроме того, участники и гости праздника могли поучаствовать и в других культурно-развлекательных и спортивно-массовых мероприятиях. Гонка «Лыжня России» проходит в 43-й раз с целью пропаганды здорового образа жизни.