В Уфе у мужчины конфисковали авто за отказ от медосвидетельствования

В Уфе у местного жителя конфисковали автомобиль за отказ пройти медицинское освидетельствование. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.
25 февраля прошлого года инспектор ДПС остановил автомобиль. Водитель имел все признаками опьянения, однако от медицинского освидетельствования отказался.
Мужчина признал вину и раскаялся. Суд, исследовав доказательства, признал вину доказанной и назначил 180 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. А дорогостоящий автомобиль, использованный при совершении преступления, конфискован судом.