В Уфе у мужчины конфисковали авто за отказ от медосвидетельствования

В Уфе у местного жителя конфисковали автомобиль за отказ пройти медицинское освидетельствование. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.

Фото №1 - В Уфе у мужчины конфисковали авто за отказ от медосвидетельствования

25 февраля прошлого года инспектор ДПС остановил автомобиль. Водитель имел все признаками опьянения, однако от медицинского освидетельствования отказался.

В силу положения пункта 2 примечания к ст. 264УК РФ, лицо, не выполнившее законное требование о прохождении освидетельствования, признается находящимся в состоянии опьянения.

пресс-служба Кировского районного суда г. Уфы 

Мужчина признал вину и раскаялся. Суд, исследовав доказательства, признал вину доказанной и назначил 180 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. А дорогостоящий автомобиль, использованный при совершении преступления, конфискован судом.

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