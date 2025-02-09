В Уфе у мужчины конфисковали авто за отказ от медосвидетельствования

Мужчина признал вину и раскаялся. Суд, исследовав доказательства, признал вину доказанной и назначил 180 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. А дорогостоящий автомобиль, использованный при совершении преступления, конфискован судом.