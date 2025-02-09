Расширение сотрудничества: итоги поездки делегации Башкирии в Беларусь

Башкортостан и Беларусь будут наращивать товарооборот, и в планах – преодолеть отметку в 320 млн долларов, которые уже наработаны. На неделе башкирская делегация во главе с Радием Хабировым посетила братскую республику. Состоялась встреча с Александром Лукашенко, где руководители республик говорили о перспективах дальнейшего сотрудничества. Строительство новых совместных предприятий, организация экскурсий для школьников, увеличение поголовья зубров и создание башкирско-белорусского кластера – вот только часть тем.

Теплые объятия при встрече еще раз доказывают: две республики не только партнеры, но и друзья. Александр Лукашенко и Радий Хабиров виделись три года назад. Встреча нынешняя – обсудить направления, которые уже развиваются, и составить план на будущее.

Радий Хабиров называет союзное государство главным внешнеэкономическим партнером. В Башкортостане популярны белорусские товары, а их целая линейка: транспорт, коммунальная техника, продовольствие, изделия легпрома. В прошлом году было небольшое падение товарооборота по экспорту из Башкортостана, при этом импорт растет. В планах большие цели – преодолеть отметку в товарообороте в 320 миллионов долларов.

Далеко за примером ходить не надо. Уфимский трамвайно троллейбусный завод и МАЗ в экономической зоне «Алга» готовы создать совместное предприятие. Так называемая территория развития электротранспорта позволит в два раза увеличить объемы выпуска техники. А через пару месяцев по дорогам Уфы в тестовом режиме поедет новый «Горожанин» – сочлененный троллейбус на 140 мест.

Работающий в зоне «Алга» завод белорусского холдинга «Амкодор-Агидель» производит зерносушильные комплексы. К слову, он находится на улице Минской, которая названа в честь дружбы с братской республикой. Следующий шаг – достроить завод холдинга по производству сельхоз- и коммунальной техники.

В 2022 году в Уфе открылся дилерский центр Минского автомобильного завода. Компания заинтересована теперь в строительстве большого сервисного центра. Белорусской техники действительно много, финансово выгоднее ремонтировать ее на месте.

В Минске Радий Хабиров возложил цветы к Монументу Победы. Общая история – победа в Великой Отечественной войне связывает братские республики восемь десятилетий. Запуск туров по местам боевой славы для школьников Башкортостана стал одной из тем обсуждения на встрече с премьер-министром Беларуси. Также говорили о развитии программы «Башкирско-белорусское долголетие», благодаря которой наши пенсионеры открыли для себя новые места отдыха.