Новые соцобъекты и дороги: итоги рабочей поездки Радия Хабирова в Баймакский район

Улучшается городская среда, комфортнее становятся сёла. Некогда недофинансированное Зауралье получило новый импульс для развития. Радий Хабиров на неделе побывал с визитом в Баймакском районе и Сибае. В муниципалитетах открылись сразу несколько новых объектов: это и больницы, и дом культуры. Благоустраиваются дороги. Сами жители говорят: начали жить по-новому. Впрочем, работа предстоит еще большая. В этом году, например, приступят к строительству водопровода.
Первый в России кадровый центр открылся в Сибае в рамках национального проекта «Демография». Здесь помогут не только найти работу, но и обучат новой профессии. К каждому соискателю применяется индивидуальный подход. Учитывают наличие детей, предпочтительную форму занятости, близость к дому. В год специалисты смогут помочь с трудоустройством двум тысячам человек.
Новоселье отметили и творческие коллективы села Ургазы. Теперь они могут репетировать и выступать на сцене нового социально-культурного центра, строительство которого обошлось в 200 миллионов рублей. По программе «Культура малой Родины» во втором квартале текущего года закупят комплекты звукового и светового оборудования, а также концертные костюмы. Артисты уже оценили новую сцену и зрительный зал на 300 мест.
Площадь социально-культурного центра – более трёх тысяч квадратных метров. Места здесь хватило всем. Библиотека, музей, тренажерный зал, музыкальные и творческие кружки – всё под одной крышей. Отдельное помещение отдали волонтерам, которые собирают гуманитарную помощь участникам специальной военной операции.
По словам местных жителей, после развала колхоза долгие 30 лет им не уделялось должного внимания. Изменения начались после визита Радия Хабирова в Ургазу в декабре 2020 года.
Новый дом обрели и врачи села Ургазы. Для них построили участковую больницу в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения республики. Объект возвели по модульному типу.
Больница рассчитана на 75 посещений в смену и обслуживает жителей десяти ближайших населённых пунктов. Радий Хабиров оценил просторные и светлые кабинеты, а также условия, созданные для врачей и пациентов. По их словам, о таком медучреждении они мечтали давно.
Обновился и Зауральский агропромышленный колледж. По поручению Радия Хабирова здесь отремонтировали общежитие, создав для проживания студентов комфортные условия. Из бюджета на эти цели было выделено 15 миллионов рублей. Глава Башкортостана осмотрел жилые комнаты и зоны отдыха. А после встретился со студентами учебного заведения. Каждый смог задать руководителю региона свои вопросы. Радий Хабиров отметил, что большая работа по ремонту общежитий будет продолжена.
Также в Баймаке в рамках рабочей поездки Радий Хабиров принял участие в открытии бюста председателю Совета министров Башкирской АССР Зекерии Акназарову. Он возглавлял этот пост 25 лет, с 1962 по 1986 год. Это было сложное время, после чего республика стала ведущим агарным и промышленным регионом России. За такую память о своём отце поблагодарил сын Зекерии Шарафутдиновича Фаниль Акназаров.
По итогам рабочей поездки Радий Хабиров отметил, что республика и дальше будет вкладываться в развитие Зауралья. Многое уже сделано, но нерешенные вопросы всё же остаются. И один из главных – дороги. Ремонту и строительству новых автомагистралей уделят особое внимание.