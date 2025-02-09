Мэр Уфы рассказал о планах по преображению города в 2025 году

К лету в Уфе появятся 1100 платных стоянок. Их оформление начнут, как только сойдет снег. Все контракты на размещение парковок уже подписаны. Об этом мэр столицы Ратмир Мавлиев сообщил на своей пресс-конференции. В дальнейшем число таких мест планируют увеличить.

В 2025 году в Уфе также начнут реконструкцию трамвайных линий. В первую очередь планируется полностью заменить сеть путей в южной части города. Из республиканского бюджета на эти цели выделят 2 миллиарда рублей.

Чтобы город был ещё более привлекательным, власти запустили грантовую программу «Уфимское наследие». В ее рамках собственники объектов смогут получать финансирование на реконструкцию фасадов зданий.