Политолог прокомментировал приговор главному редактору «Пруфов»

Очень важно в этих условиях быть консолидированными. И то, что кто-то по ошибке или недомыслию позволяет себе очень некорректные высказывания или, может быть, какие-то публикации, которые не совсем проверенные, не совсем стыкуется с фактами и, конечно, в этих условиях недопустимые вещи. И надеемся, что все стороны на этом поставят точку. Правдивое слово – это, конечно, гораздо важнее, чем попытка где-то набрать рейтинг, очки за счет какой-то хайповой публикации.

Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан