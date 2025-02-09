Политолог прокомментировал приговор главному редактору «Пруфов»

На неделе Верховный суд республики оставил без изменения решение суда Советского района столицы в отношении главного редактора интернет-издания «Пруфы.рф» за распространение заведомо недостоверной информации. В декабре Марину Каримову оштрафовали на 60 тысяч рублей. Речь идёт о публикации статьи на сайте сетевого издания от 7 июля прошлого года под авторством Рамиля Рахматова.
По версии стороны обвинения, главный редактор одобрила публикацию, но не убедилась в её правдивости. Отметим, что ранее журналистка трижды привлекалась к ответственности по статье «Злоупотребление свободой массовой информации».
По оценкам экспертов, Башкортостан входит в десятку регионов России, по которому идет самая активная работа по распространению дезинформации из-за рубежа с целью раскачать отношения между жителями разных национальностей и конфессий.
Напомним также, что в конце января этого года в Верховном суде оставили без изменений и другой приговор в отношении издания «Пруфы». Служители Фемиды признали СМИ виновным в совершении административного правонарушения за публикацию под авторством Рамиля Рахматова, в частности, за распространение в ней заведомо недостоверной информации, которая может создать угрозу общественной безопасности, и назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Ранее издатель электронного ресурса Рауфа Рахимова была осуждена за дискредитацию Вооруженных сил России. Дело связано с тем, что в постах Рауфы Рахимовой выявили информацию, которая дискредитирует российскую армию и участников СВО.