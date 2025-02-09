Политолог прокомментировал приговор главному редактору «Пруфов»

На неделе Верховный суд республики оставил без изменения решение суда Советского района столицы в отношении главного редактора интернет-издания «Пруфы.рф» за распространение заведомо недостоверной информации. В декабре Марину Каримову оштрафовали на 60 тысяч рублей. Речь идёт о публикации статьи на сайте сетевого издания от 7 июля прошлого года под авторством Рамиля Рахматова.

По версии стороны обвинения, главный редактор одобрила публикацию, но не убедилась в её правдивости. Отметим, что ранее журналистка трижды привлекалась к ответственности по статье «Злоупотребление свободой массовой информации».

По оценкам экспертов, Башкортостан входит в десятку регионов России, по которому идет самая активная работа по распространению дезинформации из-за рубежа с целью раскачать отношения между жителями разных национальностей и конфессий.

Очень важно в этих условиях быть консолидированными. И то, что кто-то по ошибке или недомыслию позволяет себе очень некорректные высказывания или, может быть, какие-то публикации, которые не совсем проверенные, не совсем стыкуется с фактами и, конечно, в этих условиях недопустимые вещи. И надеемся, что все стороны на этом поставят точку. Правдивое слово – это, конечно, гораздо важнее, чем попытка где-то набрать рейтинг, очки за счет какой-то хайповой публикации.

Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан

Напомним также, что в конце января этого года в Верховном суде оставили без изменений и другой приговор в отношении издания «Пруфы». Служители Фемиды признали СМИ виновным в совершении административного правонарушения за публикацию под авторством Рамиля Рахматова, в частности, за распространение в ней заведомо недостоверной информации, которая может создать угрозу общественной безопасности, и назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Ранее издатель электронного ресурса Рауфа Рахимова была осуждена за дискредитацию Вооруженных сил России. Дело связано с тем, что в постах Рауфы Рахимовой выявили информацию, которая дискредитирует российскую армию и участников СВО.

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