«Между нами»: сотрудничество с Беларусью и развитие Зауралья

В центре внимания на этой неделе – поездка делегации Башкирии во главе с Радием Хабировым в Республику Беларусь. В условиях беспрецедентного санкционного давления Башкортостан очень энергично развивает международные связи. И Беларусь – в первом ряду наших друзей-партнеров и по гуманитарным взаимоотношениям, и по товарообороту. Об этом и о других темах – в нашем видео.