Радий Хабиров встретился с послом РФ в Беларуси

В рамках рабочей поездки Главы Башкортостана Радия Хабирова в Беларусь состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Республике Беларусь Борисом Грызловым. На повестку вынесли результаты взаимного сотрудничества. Отдельное внимание уделили экономическим связям. В последние годы наша республика активно открывает рынок для белорусской продукции.
Как пример — в более 80 магазинах продают товары из дружественной страны — от продуктов питания до единиц лёгкой промышленности. По итогам встречи стало известно, что Башкортостан примет участие в акции «Беларусь помнит», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также планируют организовать поездки школьников в Беларусь.