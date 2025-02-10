Радий Хабиров встретился с послом РФ в Беларуси

В рамках рабочей поездки Главы Башкортостана Радия Хабирова в Беларусь состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Республике Беларусь Борисом Грызловым. На повестку вынесли результаты взаимного сотрудничества. Отдельное внимание уделили экономическим связям. В последние годы наша республика активно открывает рынок для белорусской продукции.

Как пример — в более 80 магазинах продают товары из дружественной страны — от продуктов питания до единиц лёгкой промышленности. По итогам встречи стало известно, что Башкортостан примет участие в акции «Беларусь помнит», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также планируют организовать поездки школьников в Беларусь.

Беларусь становится нам всё ближе – появляются новые проекты на основе промышленной кооперации, а также социальные и культурные инициативы. Например, мы открываем туристическое направление. Один из отраслевых проектов – программа «Башкирско-белорусское долголетие». По ней люди пожилого возраста могут совершать туристические поездки по Беларуси. Такой возможностью воспользовались около 3,5 тысячи жителей, а на 2025 год заложили средства для охвата ещё 1,5 тысячи человек.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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