Радий Хабиров встретился с послом РФ в Беларуси

Беларусь становится нам всё ближе – появляются новые проекты на основе промышленной кооперации, а также социальные и культурные инициативы. Например, мы открываем туристическое направление. Один из отраслевых проектов – программа «Башкирско-белорусское долголетие». По ней люди пожилого возраста могут совершать туристические поездки по Беларуси. Такой возможностью воспользовались около 3,5 тысячи жителей, а на 2025 год заложили средства для охвата ещё 1,5 тысячи человек.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан