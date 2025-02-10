В Уфе прошёл всероссийский слёт моделистов

Участие в нём приняли не только коллекционеры из разных уголков страны, но и гости из Казахстана. Мероприятие проходило в формате выставки и ярмарки на территории торгового центра «Башкирия».
Также был организован конкурс работ. Машины, самолёты, корабли и другую технику представили любители моделирования. Слёт для них стал возможностью продемонстрировать собственные достижения.
Большой интерес на выставке у посетителей вызвали модели Челябинского мастера Сергея Зянкина. Он представил свою коллекцию кораблей. Среди них и первое в России двухпалубное судно Галеас «Орёл». Эти модели гость из соседнего региона создает со своими воспитанниками. Он руководит судомодельным кружком.