В Уфе пропала 15-летняя Елизавета Максимова, сообщили волонтеры поискового отряда «БашРегионСпас». Ее местонахождение неизвестно с 30 января.
Пропавшая ростом 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, серо-голубые глаза.
В день исчезновения на ней был серый пуховик с капюшоном, черные брюки и ботинки.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам: 8 (937) 3-102-112 или 112. Также волонтеры ищут добровольцев, готовых помочь в поисках.
Фото: Башрегионспас, Vk