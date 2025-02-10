В Уфе таксист без ОСАГО устроил аварию

В Уфе произошла авария с участием такси. По информации ГАИ города, 9 февраля вечером 48-летний водитель такси за рулем «Лады Гранты» в момент поворота на улицу Советов столкнулся с другим автомобилем той же марки. Одному из водителей потребовалась медицинская помощь.

Кроме того, выяснилось, что у таксиста не было при себе путевого листа, действующего полиса ОСАГО и специального разрешения на ведение деятельности в качестве водителя такси. В связи с этим были составлены несколько административных протоколов.