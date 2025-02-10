В Уфе задержали пьяного водителя на снегоходе

В Уфе снегоход пьяного водителя отправили на спецстоянку. В ходе операции «Снегоход», проводимой сотрудниками ГАИ 8 февраля, был задержан нарушитель. При проверке документов выяснилось, что 52-летний мужчина не имел прав на управление таким транспортным средством. Кроме того, снегоход не был должным образом зарегистрирован.

Водитель находился в нетрезвом состоянии, создавая угрозу не только для себя, так и для других участников движения.

По данному факту мужчина был привлечен к административной ответственности. Снегоход отправили на спецстоянку.