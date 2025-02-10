В Уфе подземные переходы пострадали от рук вандалов

В Уфе вандалы нанесли ущерб нескольким подземным переходам, сообщили в городской администрации.
Работникам коммунальных служб пришлось заменить поврежденные осветительные устройства на переходах, расположенных у остановок «Спортивная», «Универмаг Уфа», «Горсовет» и «Аграрный университет». В некоторых переходах пострадали лишь плафоны. В других были разбиты энергосберегающие лампы.
Несмотря на то, что все переходы оснащены системами видеонаблюдения, виновников найти не удалось.
Фото: МБУ «Уфагорсвет», Vk