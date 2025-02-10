Житель Башкирии ограбил таксиста

В Иглинском районе Башкирии клиент ограбил таксиста. По информации прокуратуры республики, в октябре прошлого года местный житель, выпив спиртное, вызвал такси через приложение. В автомобиле он украл кошелек водителя, в котором находились кредитные карты и деньги, после чего скрывался с места преступления.

На следующее утро подозреваемый использовал одну из украденных карт для покупок в магазине. Полиция быстро установила его личность и задержала. Ранее судимый гражданин признал свою вину.