Глава Башкирии встретился с министром спорта России

К 2030 году в Башкортостане должны систематически заниматься спортом 70% жителей региона. О задаче Президента России в своих соцсетях рассказал Радий Хабиров по итогам встречи с министром спорта страны Михаилом Дегтярёвым. Глава республики подчеркнул, что для этого необходимо строить новые сооружения и развивать инфраструктуру.