В Мишкинском районе Башкирии прошло открытие Года защитников Отечества

Консультационные площадки, «семейная гостиная», выставка, посвященная работе волонтерских организаций, и награждение отцов и матерей. Все это организовали в Мишкинском районе в рамках открытия Года защитников Отечества и Года поддержки участников СВО и членов их семей.

Валерий Пашкин прослужил в пожарной части 14 лет. В районе его знают как отважного огнеборца. Неслучайно в списке наград ветерана труда есть особая – медаль маршала Василия Чуйкова. Валерий Васильевич также папа троих сыновей. Один из них, Владимир, бывший майор полиции. Еще в 2015 году, когда Родина оказалась в опасности, в числе первых в районе откликнулся на призыв о помощи. Вступив в ряды ополчения отправился в Донецкую НароднуюР, а спустя семь лет ушел добровольцем в зону СВО.

Сегодня Валерию Васильевичу вручили медаль как отцу защитника Отечества. Особый знак вместе с ним получил еще один папа. Вручили медали им. Рабиги Кушаевой и матерям – это высшая награда Общества башкирских женщин.

В этот день специалисты филиала фонда «Защитники Отечества» организовали в районе «семейную гостиную» для тех, у кого родные и близкие погибли при исполнении боевых задач на спецоперации. Среди собравшихся – отец погибшего бойца Марселя Байрамова.

Благодаря республиканской акции бойцы и их семьи смогли получить правовую, психологическую, медицинскую и социальную помощь. Их консультировали по трудоустройству, рассказывали о санаторном лечении, отвечали на вопросы, касающиеся пенсии, выплат и поиска без вести пропавших военнослужащих. Сюда пришли и бойцы, которые сейчас находятся в краткосрочном отпуске.

Презентовали и книгу «Честь наивысшая – носить русский мундир!». Это сборник историй участников СВО. Рассказы, стихи и очерки отозвались в сердце бывшего участника спецоперации. Александр попал под частичную мобилизацию в начале спецоперации. В бою солдат получил серьезное ранение в ногу. Ему пришлось перенести операцию и протезирование.