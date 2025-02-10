В школе Сибая появился кабинет беспилотных авиационных систем

В Сибае открылся кабинет беспилотных авиационных систем. Он появился в полилингвальной многопрофильной гимназии-интернате №3. Школьники с помощью тренажеров и симуляторов погружаются в мир технологий, осваивают управление дронами, а также учатся собирать и разбирать беспилотники.

По словам преподавателей, перед детьми открываются перспективы освоения высокотехнологичной профессии и участия в престижных конкурсах и исследовательских проектах. Напомним, что в более чем 20 учреждениях Башкортостана с начала учебного года появились такие специализированные кабинеты.