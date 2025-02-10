Рима Баталова исполнила мечты участников «Ёлки желаний»

Депутат Государственной думы России, многократная паралимпийская чемпионка Европы и мира Рима Баталова исполнила желание 12-летних братьев Буцик. Михаил мечтал получить большие наушники. Не обделили и Дмитрия: ему вручили портативную колонку.

Мальчики приехали из Белебея вместе с папой, специально для них подготовили культурную программу – провели экскурсии по Центру спортивной подготовки и столице республики. Им особенно понравилась смена караула на Советской площади. Ребята впервые увидели памятники Минигали Шаймуратову и Салавату Юлаеву вживую.