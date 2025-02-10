Житель Уфы передал мобильную баню для бойцов СВО

Уфимский предприниматель передал для бойцов, которые сражаются в зоне спецоперации, мобильную баню. Альфред Александров приобрел её за свой счет. Парильня рассчитана на 5-6 человек.
Бизнесмен уже не первый раз направляет гуманитарную помощь нашим солдатам и офицерам. С первых дней для военнослужащих он вместе со своими соратниками направлял генераторы, палатки и многое другое. Баня отправится в составе 24-го по счету гумконвоя из Кировского района столицы.
Напомним, в Башкортостане выплаты мужчинам, подписавшим контракт с Минобороны России, от республики увеличились. Теперь они получат разово 2 миллиона рублей, а после ежемесячно от 210 тысяч рублей в качестве зарплаты. Таким образом, в первый год службы каждый контрактник получит минимум 4,5 млн рублей. Подписать контракт можно в военном комиссариате или едином центре «Защитник».