В Башкирии мужчина спас ребёнка, провалившегося в погреб

Герои среди нас. В Кармаскалинском районе мужчина спас мальчика, провалившегося на улице в погреб. Яма была скрыта под снежным сугробом. Ситуация могла закончиться трагедией, к счастью, момент падения увидела мама ребенка, которая и позвала на помощь. К слову, у женщины трое детей, а вот супруг, отец и свекр служат на СВО. Пока одни выполняют боевой долг на передовой, другие проявляют свой гражданский здесь.

Тогда казалось, что между ней и сыном целая пропасть. До ребенка не дотянуться. Поблизости никого. И вот вдалеке замелькала соседская машина. Юлия Бикметова кинулась звать мужчину на помощь. Айрат, не раздумывая, бросился спасать.

Ограждение появилось уже после инцидента. Под сугробами увидеть яму было невозможно, рассказывает женщина. В тот день шестилетний Аяз вышел покататься с горки, а мама наблюдала издалека. И хорошо: заметила неладное, что позволило действовать незамедлительно.

При встрече спаситель то и дело интересуется самочувствием Аяза. Мальчик очень активный, нужен глаз да глаз. Детей, а у неё их трое, Юлия воспитывает одна. Вся мужская половина семьи – супруг, отец и свёкр – воюют на СВО.