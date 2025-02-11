Стало известно состояние ребёнка, которого сбили на остановке в Уфе

Стало известно, как себя чувствует 11-летний мальчик, которого сбил автомобилист после столкновения с автобусом.

Напомним, инцидент произошёл на остановке общественного транспорта «Госцирк». 50-летний мужчина на «Ладе Калина» не справился с управлением, влетел в пассажирский автобус, а после в остановочный пункт, где наехал на ребёнка.

К счастью, мальчик пошёл на поправку. В министерстве здравоохранения сообщили, что уже к концу этой недели его должны выписать из больницы №17. Состояние ребёнка оценивается как средней степени тяжести.