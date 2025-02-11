В марте пенсионеры Башкирии смогут посетить Беларусь

С 3 марта запустят второй прямой авиарейс из Уфы в Минск в рамках проекта «Башкирско-белорусское долголетие». Об этом сообщил на оперативном совещании правительства первый заместитель премьер-министра и министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов.

Данное решение стало результатом недавнего визита делегации Башкирии во главе с Радием Хабировым в Беларусь, где были согласованы условия для развития прямого авиасообщения. За последние два года Беларусь посетили уже около 3 тысяч пожилых жителей республики.