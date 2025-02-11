Из-за высокой заболеваемости ОРВИ в Башкирии закрыли четыре детсада

В последние дни в Башкирии зарегистрировано увеличение заболеваемости респираторными инфекциями на 13%. Это соответствует более 23 тысяч случаев, из которых примерно половина касается детей младше 14 лет. Управление Роспотребнадзора по республике сообщило о текущей ситуации по респираторным инфекциям в регионе.