ХК «Салават Юлаев» сразится с «Куньлунь Ред Стар» на выезде

«Салават Юлаев» сегодня проведет матч в гостях у «Куньлунь Ред Стар». В октябре соперники уже встречались в Уфе, и тогда сильнее были гости. Юлаевцы постараются взять реванш.

К матчу уфимцы подходят с выигрышной серией из трёх игр. Сейчас «Салават» занимает третье место в Восточной конференции. У «драконов» наоборот серия из четырёх поражений. И отставание от зоны плей-офф возросло до девяти очков.