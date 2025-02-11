Глава Башкирии вручил госнаграды двум бойцам СВО

Радий Хабиров наградил двух участников специальной военной операции медалью генерала Шаймуратова. Госнаграды бойцам вручили сегодня на оперативном совещании в ЦУРе. Медали украсили кители военнослужащего мотострелкового полка «Башкортостан» и командира медвзвода батальона имени Доставалова.

Радмир Байзигитов до участия в спецоперации работал в Национальной библиотеке имени Заки Валиди, Арслан Мурзагулов трудился в Иглинской ЦРБ. Бойцы сейчас находятся дома в краткосрочном отпуске, после которого вновь вернутся на передовую.