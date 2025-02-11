Радий Хабиров подвел итоги работы делегации Башкирии в Беларуси

Сотрудничество Башкортостана и Беларуси является одним из самых важных направлений в нынешней ситуации, констатируют эксперты. Сегодня Радий Хабиров на оперативном совещании подвел итоги работы делегации республики в Беларуси.

Самое главное – реализация достигнутых договорённостей. В том числе создание совместного предприятия по электротранспорту в экономической зоне «Алга» в Уфе, запуск завода «Амкодор». Башкортостан и Беларусь дружат в разных отраслях: в машиностроении, энергетике, нефтехимии, легкой промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, туризме и культуре.

Доля экспорта с Республикой Беларусь в общем объеме внешнеторгового оборота составляет почти 47%, доля импорта – 53%. По итогам рабочей поездки составлена новая дорожная карта, она включает 74 пункта по восьми направлениям. Это дальнейшая промышленная кооперация, создание башкирско-белорусского кластера, сотрудничество в сфере культуры, туризма, спорта.