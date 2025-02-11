В Башкирии в центре «Защитник» проходят занятия по боевому слаживанию

В едином центре «Защитник» проходят занятия по боевому слаживанию для будущих бойцов. На базе санатория «Черёмушки» за несколько дней до отправки на передовую участники спецоперации изучают правила обращения с оружием, а также какую экипировку они должны иметь при выполнении боевых действий.
Кроме того, бучение проводят сотрудники учебного центра тактической медицины Башкирского государственного медицинского университета, которые тоже выполняли боевые задачи на передовой. Они рассказывают воинам, какое должно быть содержание аптечки, как правильно остановить кровь, как работать с разными видами жгутов и как оказать первую помощь себе и сослуживцам.
Напомним, в Башкортостане выплаты мужчинам, подписавшим контракт с Минобороны России, от республики увеличились. Теперь они получат разово 2 миллиона рублей, а после ежемесячно от 210 тысяч рублей в качестве зарплаты. Таким образом, в первый год службы каждый контрактник получит минимум 4,5 млн рублей. Подписать контракт можно в военном комиссариате или едином центре «Защитник».