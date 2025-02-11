Жители Уфы сформировали очередной гумконвой для бойцов СВО

Из Уфы на территорию спецоперации передан очередной гуманитарный груз. Сбор помощи по заявкам бойцов был организован Центром спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина.

Нашим землякам, находящимся на передовой, передали специальное оборудование военного назначения, тепловизоры, электрогенераторы, отопительные пушки, строительные материалы. Были заготовлены также маскировочные сетки, продуктовые наборы длительного хранения, средства гигиены. В сборе гумконвоя принимали участие сотрудники спортивных школ и сами спортсмены.