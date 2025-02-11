В Уфе борцы готовятся к международному турниру

Борцы греко-римского стиля готовятся к международному турниру. Уже завтра сборная Республики отправится в Суздаль на Мемориал героя России, генерала-лейтенанта Романа Кутузова. Участие в турнире примут сильнейшие борцы из нашей страны, Казахстана, Белоруссии и не только.
Настрой на победу запредельный, а иначе у наших борцов быть не может. На турнирах любого уровня они составляют серьезную конкуренцию соперникам.
Готовились к международному турниру «классики» во Дворце борьбы. Изначально тренировки проходили дважды в день, только за несколько дней до старта сократили до одной. Перед соревнованиями спортсмены должны полностью восстановиться. Дело остается за малым: кому-то согнать вес или же наработать приёмы.
Международные соревнования в Суздале станут первым стартом в новом году. Предыдущий турнир для наших борцов — домашний «Кубок Автодора» в декабре, где сборная Республики стала бронзовым призёром.
Защищать честь нашей республики отправятся семь борцов. Дебютирует на международной арене молодой спортсмен Семён Панов в весе 130 килограммов. Турнир памяти Романа Кутузова станет одним из основных этапов отбора в сборную страны.
И пусть по возрасту он еще не подходит для занятий греко-римской борьбой, зато у него есть свой пример для подражания. У Адлана Амриева растет достойная замена — младший сын. Но сейчас всё внимание на подготовку к турниру, ведь уступать Адлан не привык.
Башкирские борцы готовы продолжать радовать своими результатами. Следующим отборочным этапом в сборную страны станет Чемпионат России в Омске, который пройдет в июне.