В Уфе борцы готовятся к международному турниру

Борцы греко-римского стиля готовятся к международному турниру. Уже завтра сборная Республики отправится в Суздаль на Мемориал героя России, генерала-лейтенанта Романа Кутузова. Участие в турнире примут сильнейшие борцы из нашей страны, Казахстана, Белоруссии и не только.

Настрой на победу запредельный, а иначе у наших борцов быть не может. На турнирах любого уровня они составляют серьезную конкуренцию соперникам.

Готовились к международному турниру «классики» во Дворце борьбы. Изначально тренировки проходили дважды в день, только за несколько дней до старта сократили до одной. Перед соревнованиями спортсмены должны полностью восстановиться. Дело остается за малым: кому-то согнать вес или же наработать приёмы.

Хотим, чтобы они свеженькие подошли к этому турниру, поэтому стараемся какие-то болячки исправить, защиту в партере отрабатываем чуть-чуть. А так готовы все ребята, будем биться. Рамиль Сираев, главный тренер сборной Республики Башкортостан по греко-римской борьбе

Международные соревнования в Суздале станут первым стартом в новом году. Предыдущий турнир для наших борцов — домашний «Кубок Автодора» в декабре, где сборная Республики стала бронзовым призёром.

Защищать честь нашей республики отправятся семь борцов. Дебютирует на международной арене молодой спортсмен Семён Панов в весе 130 килограммов. Турнир памяти Романа Кутузова станет одним из основных этапов отбора в сборную страны.

Чем больше ты тренируешься, тем опытнее ты становишься, и ты лучше знаешь, как тебе тренироваться, где отдохнуть, где физ. подготовку подтянуть, где сделать кардио. Ну, это индивидуально, зависит от каждого спортсмена. Нохчо Лабазанов, член сборной Республики Башкортостан по греко-римской борьбе

И пусть по возрасту он еще не подходит для занятий греко-римской борьбой, зато у него есть свой пример для подражания. У Адлана Амриева растет достойная замена — младший сын. Но сейчас всё внимание на подготовку к турниру, ведь уступать Адлан не привык.

Нет ничего невозможного, каждого можно выиграть. Просто есть такие соперники, которым один шанс, одну ошибку дадите — и всё, победы не видать. Поэтому без ошибок, грамотная борьба только. Адлан Амриев, член сборной Республики Башкортостан по греко-римской борьбе