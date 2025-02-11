В Башкирии предприниматель поставил в школьную столовую испорченное мясо

В Башкирии предприниматель пытался поставить испорченное мясо в школьную столовую. Житель Стерлитамака, занимающийся продажей мясной продукции, получил заказ на говядину от представителя акционерного общества. В тот же день бизнесмену предложили купить товар ненадлежащего качества по заниженной цене.

Фото №1 - В Башкирии предприниматель поставил в школьную столовую испорченное мясо

Действуя умышленно, мужчина поставил товар в столовую школы, с использованием ветеринарного сопроводительного документа от другой поставки, ранее прошедшей ветеринарно-санитарную экспертизу. В связи с тем, что мясо имело ненадлежащее качество, работник акционерного общества, обслуживающего столовую школы, продукцию не принял. В тот же день товар был изъят сотрудниками полиции и направлен на исследование. Выяснилось, что в образце мяса обнаружили «бактерии группы кишечной палочки (БКГП).

Объединенная пресс-служба судов РБ

Кроме того, предприниматель приобрёл 189,6 кг сырого мяса, зная о его ненадлежащем качестве. Он хранил продукт в холодильной камере, расположенной в гаражном боксе с намерением продать его позже. В результате проведенной проверки опасный товар был обнаружен и изъят.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 

В настоящее время дело назначено к слушанию.

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