В Башкирии предприниматель поставил в школьную столовую испорченное мясо

Действуя умышленно, мужчина поставил товар в столовую школы, с использованием ветеринарного сопроводительного документа от другой поставки, ранее прошедшей ветеринарно-санитарную экспертизу. В связи с тем, что мясо имело ненадлежащее качество, работник акционерного общества, обслуживающего столовую школы, продукцию не принял. В тот же день товар был изъят сотрудниками полиции и направлен на исследование. Выяснилось, что в образце мяса обнаружили «бактерии группы кишечной палочки (БКГП).

Объединенная пресс-служба судов РБ