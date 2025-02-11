В Башкирии предприниматель поставил в школьную столовую испорченное мясо

В Башкирии предприниматель пытался поставить испорченное мясо в школьную столовую. Житель Стерлитамака, занимающийся продажей мясной продукции, получил заказ на говядину от представителя акционерного общества. В тот же день бизнесмену предложили купить товар ненадлежащего качества по заниженной цене.
Кроме того, предприниматель приобрёл 189,6 кг сырого мяса, зная о его ненадлежащем качестве. Он хранил продукт в холодильной камере, расположенной в гаражном боксе с намерением продать его позже. В результате проведенной проверки опасный товар был обнаружен и изъят.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
В настоящее время дело назначено к слушанию.