Башкирия попала в топ-3 в России по числу спортобъектов

Об этом рассказал Радий Хабиров на рабочей встрече с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. Всего в регионе действуют более 13 тыс. таких сооружений. В планах руководства республики дальнейшее улучшение спортивной инфраструктуры региона, поддержка атлетов и тренеров, а также увеличение доли жителей, которые систематически занимаются физкультурой и спортом.

Несмотря на высокие позиции Башкортостана в списке регионов по количеству спортивных объектов, работа в этом отношении продолжается. Лишь за 2024 год в республике заработали Дворец борьбы, Центр фехтования, Комплекс сооружений для гребного слалома. В прошлом году в рамках Международного форума «Россия — спортивная держава» открыли многофункциональный спортивный центр «Амфибия» с плавательным бассейном в Нефтекамске.

За последнее время сделано достаточно много. Даже в ускоренном времени. События происходили в сжатые сроки. Несмотря на непростые времена. За последний год было открыто много спортивных объектов. Лира Грушина, директор Центра фехтования Республики Башкортостан, заслуженный тренер России

Прямо сейчас идет работа еще над 16-ю крупными объектами. В их числе — реконструкция стадионов «Спартак» в Мелеузе и «Шахтёр» в Кумертау. Кроме того, уже три года в республике реализуют программу капитального ремонта спортивной инфраструктуры. Всего на эти цели направили более 314 млн рублей и привели в порядок 30 объектов.

Николай Красников сам как спортсмен расцвел в Башкортостане, теперь заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион мира и Европы по мотогонкам на льду помогает юным спортсменам, под его руководством стадион «Гастелло» становится новой спортивной точкой притяжения.

За последние два года мы, прежде всего, сделали легкоатлетический манеж. Так как легкая атлетика у нас самая массовая и является спортом номер один на нашем объекте. Полностью поменяли покрытие, дети больше 30 лет бегали по старой резине, по бетону. Также в этом году мы завершили укладку искусственного футбольного поля. Николай Красников, директор спортшколы им. Н. Гастелло

Большое внимание в республике уделяют и поддержке спортивных педагогов. По инициативе Радия Хабирова в регионе запустили программу «Сельский тренер», в рамках которой наставники получают единовременные выплаты в размере 1 млн рублей. В планах строительство современного легкоатлетического манежа. В апреле стартовало строительство Центра прогресса бокса и Академии тенниса в парке Якутова.

У нас была закладка камня в 2024 году. Здесь на территории школы олимпийского резерва по теннису. В академии тенниса планируется шесть крытых кортов. Для нас это большое подспорье. Павел Муслимов, директор СШОР по теннису Республики Башкортостан