Башкирия попала в топ-3 в России по числу спортобъектов

Об этом рассказал Радий Хабиров на рабочей встрече с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. Всего в регионе действуют более 13 тыс. таких сооружений. В планах руководства республики дальнейшее улучшение спортивной инфраструктуры региона, поддержка атлетов и тренеров, а также увеличение доли жителей, которые систематически занимаются физкультурой и спортом.
Несмотря на высокие позиции Башкортостана в списке регионов по количеству спортивных объектов, работа в этом отношении продолжается. Лишь за 2024 год в республике заработали Дворец борьбы, Центр фехтования, Комплекс сооружений для гребного слалома. В прошлом году в рамках Международного форума «Россия — спортивная держава» открыли многофункциональный спортивный центр «Амфибия» с плавательным бассейном в Нефтекамске.
Прямо сейчас идет работа еще над 16-ю крупными объектами. В их числе — реконструкция стадионов «Спартак» в Мелеузе и «Шахтёр» в Кумертау. Кроме того, уже три года в республике реализуют программу капитального ремонта спортивной инфраструктуры. Всего на эти цели направили более 314 млн рублей и привели в порядок 30 объектов.
Николай Красников сам как спортсмен расцвел в Башкортостане, теперь заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион мира и Европы по мотогонкам на льду помогает юным спортсменам, под его руководством стадион «Гастелло» становится новой спортивной точкой притяжения.
Большое внимание в республике уделяют и поддержке спортивных педагогов. По инициативе Радия Хабирова в регионе запустили программу «Сельский тренер», в рамках которой наставники получают единовременные выплаты в размере 1 млн рублей. В планах строительство современного легкоатлетического манежа. В апреле стартовало строительство Центра прогресса бокса и Академии тенниса в парке Якутова.
Высокая доля граждан, которые систематически занимаются спортом, — главная задача, поставленная президентом страны. Принимаемые в Республике меры помогают решить ее на территории Башкортостана. С 2019 года этот показатель вырос с 45 до 61%.