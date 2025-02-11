В Башкирии ремонтируют дороги с помощью холодного асфальта

В Башкортостане на региональных и межмуниципальных дорогах ведется ямочный ремонт. Межсезонные работы проводят при благоприятной погоде и с использованием специальной холодной асфальтобетонной смеси. Так, за первую неделю февраля на дорогах Башкирии отремонтировали 750 кв. метров дорожного полотна. Стоит отметить, с 2020 года в регионе используют специальную программу «Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры». При помощи приложения специалисты фиксируют и оцифровывают ямы, а затем ведут контроль за выполнением работ дорожными службами.

Обрубка старого покрытия, очистка и продув ямы, прогрев от влаги и снега и, наконец, закладка и утаптывание асфальта. Именно так латают дыры на дорогах в зимний период, только специальным холодным асфальтом. Процесс его укладки упрощён. Он выдерживает более низкие температуры, поэтому подходит для локального и экстренного ремонта в холодную погоду. Это временная, но необходимая мера. Перепады температур и большой поток грузового транспорта приводит к разрушению полотна.

Ямы на дорогах — серьёзная опасность для автомобилистов, особенно тех, кто не соблюдает скоростной режим. И повреждение авто — не самое страшное. Стоит отметить, что наибольшее число обращений в автосервис по причине «наезда на яму» чаще всего происходит именно в оттепель.

Сегодня по всей республике оцифровку и устранение ям ведут с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. Каждому выявленному дефекту присваивают свой идентификационный номер, указывают точное местоположение ямы, ее параметры и прикладывают фото.

После устранения подрядчик направляет в систему соответствующий фотоотчет. Только за 2024 год дорожникам удалось зафиксировать и устранить более 500 тысяч кв. метров поврежденных участков.