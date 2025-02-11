В Уфе театр оперы готовит новый балет «Раймонда»

В цехах Башоперы готовят костюмы к новому балету «Раймонда» Александра Глазунова в редакции Юрия Григоровича. Он станет восьмой постановкой великого русского хореографа в башкирском театре. Спектакль, как и многие другие балеты Григоровича, был создан вместе с художником Симоном Вирсаладзе. Сейчас его эскизы используют в создании нарядов для артистов. Съемочная группа БСТ побывала в рабочей мастерской Башкирского театра оперы и балета.

Средневековая стилистика чувствуется в каждой детали костюма. К примеру, эти серебряные и золотые элементы придают белой пачке блеск и роскошь того времени, а героине — грацию и женственность Прекрасной дамы. Ткани и сетка накладываются друг на друга слоями. За счет этого образуется красивая фактура. Верхняя часть наряда будет украшена стразами и аппликациями, тем самым они добавят образу Раймонды изысканность.

В мужском цеху сейчас готовят поножи. Этот элемент рыцарского доспеха должен быть удобным для артиста во время исполнения танца, потому его шьют. Ручная работа требует много времени. К тому же костюм создается строго по эскизам художника Симона Вирсаладзе, с которым Юрий Григорович работал над «Раймондой» в 80-е годы прошлого столетия в Большом театре. А это вдвойне ответственно, признаются художники по костюмам Башоперы.

Визуальное наслаждение вызывает разнообразие цветов и материй. Тут и бархат, и парча, и атлас, и шелк. Подбирают только изысканные ткани, чтобы придать костюмам роскошный вид и текстуру, как в Средневековье. И они требуют особого обращения при пошиве. К тому же, натуральный материал можно красить самим, если этого требует эскиз.

Каждую работу проверяет художник по костюмам Театра балета Григоровича. Без ее одобрения наряды просто не попадут на сцену. Сейчас идут примерки с её участием. Часть декораций и реквизита тоже готовы.