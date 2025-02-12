В Уфе четырем бойцам СВО вручили госнаграды

В филиале госфонда «Защитники Отечества» вручили госнаграды участникам специальной военной операции. Четыре военнослужащих были удостоены медали Шаймуратова, также бывшему бойцу ЧВК «Вагнер» было вручено удостоверение ветерана боевых действий.

В Башкортостане действуют более 40 региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. Они касаются образования, транспорта, трудоустройства и многого другого. Кроме того, бойцов вовлекают и в общественную жизнь.